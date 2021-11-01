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Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer filmleri ve dizileri

#Semra Dinçer#Semra Dinçer Kimdir
Semra Dinçer kimdir Semra Dinçer filmleri ve dizileri

Semra Dinçer, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Semra Dinçer, İstanbullu Gelin ve Kuzey Güney dizileri ile akıllarda yer edinmişti. Peki, Semra Dinçer kimdir? İşte, Semra Dinçer filmleri ve dizileri

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Semra Dinçer 25 Temmuz 1965, Ankara doğumludur. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde yer almıştır. Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Kuzey Güney dizisinde Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.

 

SEMRA DİNÇER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Köşe Dönücü 1984
  • Barışta Savaşanlar 1993
  • Suçlu Kim 1994
  • Kaçıklık Diplomasi 1998
  • Örümcek Merve 1998
  • Kıvılcım 1999
  • Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
  • Filler ve Çimen 2000
  • Gökten Düşen Hazine 2000
  • Kimyacı 2000
  • Martılar ve İstanbul 2000
  • Profesyoneller 2000
  • Zehirli Çiçek 2000
  • İçimizden Biri 2000
  • Benim İçin Ağlama 2001
  • Tatlı Hayat Mehpare 2001
  • Berivan 2002
  • Kumsaldaki İzler 2002
  • Kırık Ayna Firdes 2003
  • Mihrali 2003
  • Fırtına Hayatlar 2004
  • Perçem 2004
  • Döngel Kerhanesi Didar 2005
  • Yolun Sonu 2005
  • Kaybolan Yıllar Rosa 2006
  • Yağmurdan Sonra Defne 2006
  • Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
  • Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
  • Leylan Sebahat 2007
  • Derman Adalet Hemşire 2008
  • Goncakaranfil 2008
  • Kardelen Şermin 2008
  • Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
  • Maskeli Balo 2010
  • Dinle Sevgili Ülfet 2011
  • Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
  • İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017
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