Semra Dinçer kimdir? İşte, Semra Dinçer filmleri ve dizileri hakkında detaylar

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Semra Dinçer vefatı sonrası kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. Hayatı boyunca pek çok film ve dizi peojesinde rol alan Semra Dinçer, 1984 yılında başladığı kariyerini önemli yapımlarla devam ettirdi. Peki, Semra Dinçer kimdir? İşte, Semra Dinçer filmleri ve dizileri

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer 25 Temmuz 1965, Ankara doğumludur. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde yer almıştır. Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Kuzey Güney dizisinde Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.

SEMRA DİNÇER DİZİLERİ VE FİLMLERİ