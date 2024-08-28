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Semiramis Pekkan'ın mesajı ablası Ajda Pekkan'a mı? 'Başarının esiri olma'

Güncelleme Tarihi:

#Semiramis Pekkan#Ajda Pekkan#Harbiye Açıkhava
Semiramis Pekkanın mesajı ablası Ajda Pekkana mı Başarının esiri olma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 08:12

SEMİRAMİS Pekkan, YouTube programındaki açıklamasıyla gündemde.

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Pekkan, programında ağırladığı tasarımcı Mahmut Anlar’la “başarı” üzerine sohbet ederken şöyle dedi:

“Birçok insan kendinden vazgeçip, başarısının esiri olabiliyor. Bu güzel bir şey değil. O yolculukta kendisini kaybediyor. Ben ona çok karşıyım. Böyle insanlar hayatımıza çok girdi. Yani benim yaşadığım hayattan, eşlerimden, şuradan buradan. Başarılı olsunlar ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler.”

Semiramis Pekkan’ın bu yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından ablası Ajda Pekkan’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Semiramis Pekkan geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava’daki konserine gitmiş, protokolden erken ayrılması nedeniyle ablası tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

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#Semiramis Pekkan#Ajda Pekkan#Harbiye Açıkhava

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