Semiramis Pekkan'ın mesajı ablası Ajda Pekkan'a mı? 'Başarının esiri olma'

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Pekkan, programında ağırladığı tasarımcı Mahmut Anlar’la “başarı” üzerine sohbet ederken şöyle dedi:

“Birçok insan kendinden vazgeçip, başarısının esiri olabiliyor. Bu güzel bir şey değil. O yolculukta kendisini kaybediyor. Ben ona çok karşıyım. Böyle insanlar hayatımıza çok girdi. Yani benim yaşadığım hayattan, eşlerimden, şuradan buradan. Başarılı olsunlar ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler.”

Semiramis Pekkan’ın bu yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından ablası Ajda Pekkan’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Semiramis Pekkan geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava’daki konserine gitmiş, protokolden erken ayrılması nedeniyle ablası tarafından sert bir dille eleştirilmişti.