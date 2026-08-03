Semiramis Pekkan: Şimdi yeni bir hayata başlıyorum

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2025’te akciğer kanseri teşhisi aldığını duyuran ve geçtiğimiz mart ayında kemoterapi tedavisini tamamlayan Pekkan, tedavisinin henüz bitmediğini ancak en ağır kısmı geride bıraktığını ifade etti:

“Hiç şikâyet etmedim. Hastalığı bana misafir gelmiş ve bir gün gidecekmiş gibi gördüm. Tedavim henüz bitmedi ama en ağır kısmı geride kaldı. Süreç boyunca çalışmaya devam ettim, bu da bana çok iyi geldi. Ben inançlı bir insanım. Benim için çok güzel dualar edildi, büyük bir sevgi gördüm. Sevginin iyileştirici gücüne inanıyorum. Şimdi yeni bir hayata başlıyorum.”

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BUNLAR İNSANA MORAL VERİYOR

Semiramis Pekkan, tedavi sürecindeki fiziksel değişimlere de değindi: “Yüzüm çok şişti ve 6 kilo aldım. Ama her sabah gözümün içini boyuyor, küpelerimi takıyordum. Sonra düşüyordum ama küpelerimle. Düşeceksek gözümüz boyalı düşelim. Bunlar insana müthiş moral veriyor.”