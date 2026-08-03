×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Semiramis Pekkan: Şimdi yeni bir hayata başlıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Semiramis Pekkan#Tedavi Süreci#Akciğer Kanseri
Semiramis Pekkan: Şimdi yeni bir hayata başlıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:41

Semiramis Pekkan, “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2025’te akciğer kanseri teşhisi aldığını duyuran ve geçtiğimiz mart ayında kemoterapi tedavisini tamamlayan Pekkan, tedavisinin henüz bitmediğini ancak en ağır kısmı geride bıraktığını ifade etti:

Semiramis Pekkan: Şimdi yeni bir hayata başlıyorum

“Hiç şikâyet etmedim. Hastalığı bana misafir gelmiş ve bir gün gidecekmiş gibi gördüm. Tedavim henüz bitmedi ama en ağır kısmı geride kaldı. Süreç boyunca çalışmaya devam ettim, bu da bana çok iyi geldi. Ben inançlı bir insanım. Benim için çok güzel dualar edildi, büyük bir sevgi gördüm. Sevginin iyileştirici gücüne inanıyorum. Şimdi yeni bir hayata başlıyorum.”

Gözden KaçmasınSaçım dökülünce ben de sarsıldımSaçım dökülünce ben de sarsıldımHaberi görüntüle

BUNLAR İNSANA MORAL VERİYOR

Semiramis Pekkan, tedavi sürecindeki fiziksel değişimlere de değindi: “Yüzüm çok şişti ve 6 kilo aldım. Ama her sabah gözümün içini boyuyor, küpelerimi takıyordum. Sonra düşüyordum ama küpelerimle. Düşeceksek gözümüz boyalı düşelim. Bunlar insana müthiş moral veriyor.”

Gözden KaçmasınSemiramis Pekkan perukla vedalaştıSemiramis Pekkan perukla vedalaştıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semiramis Pekkan#Tedavi Süreci#Akciğer Kanseri

BAKMADAN GEÇME!