Semiramis Pekkan: Saçım dökülünce ben de sarsıldım

Geçen yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını itiraf etti: “Her şeyi kabullenen, ‘bunlar da olacak’ diyen ben saçım bir gecede döküldüğü zaman şok oldum. Saç getirin bana, dedim.”

Akciğer  kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, Youtube programında Dr. Psikolog, Psiko-Onkolog Pelin Erbil ile hastalığı hakkında sohbet etti.

Hastalığını ilk öğrendiğinde hastanenin kendisine psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini belirten Pekkan, “Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için ‘Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana’ dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum” dedi.

ABLAMI HEP YANIMDA HİSSETTİM

Sanatçı, ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getirdi: “Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum.”

CİDDİ SALLANMALAR GEÇİRDİM

Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin de sarsıldığını itiraf eden Pekkan şöyle konuştu: “Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım.”

