Semiramis Pekkan perukla vedalaştı

KEMOTERAPİDE DÖKÜLMÜŞTÜ

Bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan’ın saçları kemoterapi sürecinde dökülmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan ünlü isim, peruk kullanmayı bıraktı.



Saçları yeniden uzamaya başlayan Semiramis Pekkan önceki gün ablası Ajda Pekkan’ın konser provasını izlemeye gitti. Pekkan, yeni görüntüsüyle ilk kez görüntülendi.

SAÇLAR MUHTEŞEM

Daha önce YouTube’da paylaştığı bir videosunda “Yakında beni yeni saçlarımla göreceksiniz” diyen Semiramis Pekkan, ablasının konser provasında kanalı için bir video da çekti.



Kendi saçıyla çektiği videonun tanıtımını sosyal medyada paylaşan Pekkan’a takipçilerinden yorum yağdı: “Kısa saç çok yakışmış”, “Her halin olağanüstü güzel”, “Saçlar muhteşem”.