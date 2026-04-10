Semiramis Pekkan perukla vedalaştı

Güncelleme Tarihi:

#Semiramis Pekkan#Ajda Pekkan#Akciğer Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 08:25

Kanser tedavisi sona eren Semiramis Pekkan, o süreçte dökülen saçları yeniden uzayınca peruğuyla vedalaştı.

KEMOTERAPİDE DÖKÜLMÜŞTÜ

Bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan’ın saçları kemoterapi sürecinde dökülmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan ünlü isim, peruk kullanmayı bıraktı.

Saçları yeniden uzamaya başlayan Semiramis Pekkan önceki gün ablası Ajda Pekkan’ın konser provasını izlemeye gitti. Pekkan, yeni görüntüsüyle ilk kez görüntülendi.

SAÇLAR MUHTEŞEM

 Daha önce YouTube’da paylaştığı bir videosunda “Yakında beni yeni saçlarımla göreceksiniz” diyen Semiramis Pekkan, ablasının konser provasında kanalı için bir video da çekti.

 Kendi saçıyla çektiği videonun tanıtımını sosyal medyada paylaşan Pekkan’a takipçilerinden yorum yağdı: “Kısa saç çok yakışmış”, “Her halin olağanüstü güzel”, “Saçlar muhteşem”.

 

