Selma Konak vefat eden eşini andı: Seni anlamsız özlüyorum

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs’taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde, baba ocağında toprağa verildi.

Eşinin vefatının ardından yaşadığı acıyı zaman zaman dile getiren Selma Konak, son paylaşımıyla bir kez daha yürekleri burktu.

Selma Konak, yıllar sonra eşiyle yaptıkları düğünden bir kareyi, “Seni anlamsız özlüyorum; korkunç, derinden ve sonsuz” notuyla paylaştı.

Volkan Konak ile Selma Konak, yıllar önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle sade bir nikâhla evlenmişti. Üç çocuk sahibi olan çift, evliliklerinin 25. yılında hayallerini gerçekleştirerek bir düğün yapmıştı.