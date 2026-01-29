×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Selma Konak vefat eden eşini andı: Seni anlamsız özlüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Konak#Selma Konak#Kuzeyin Oğlu
Selma Konak vefat eden eşini andı: Seni anlamsız özlüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 14:45

Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, geçtiğimiz yıl hayata veda etti. Eşinin ani kaybıyla derinden sarsılan Selma Konak, yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Haberin Devamı

Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs’taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde, baba ocağında toprağa verildi.

Eşinin vefatının ardından yaşadığı acıyı zaman zaman dile getiren Selma Konak, son paylaşımıyla bir kez daha yürekleri burktu.

Selma Konak vefat eden eşini andı: Seni anlamsız özlüyorum

Selma Konak, yıllar sonra eşiyle yaptıkları düğünden bir kareyi, “Seni anlamsız özlüyorum; korkunç, derinden ve sonsuz” notuyla paylaştı.

Selma Konak vefat eden eşini andı: Seni anlamsız özlüyorum

Haberin Devamı

Volkan Konak ile Selma Konak, yıllar önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle sade bir nikâhla evlenmişti. Üç çocuk sahibi olan çift, evliliklerinin 25. yılında hayallerini gerçekleştirerek bir düğün yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Konak#Selma Konak#Kuzeyin Oğlu

BAKMADAN GEÇME!