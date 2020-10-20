Selin Yeninci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, dizileri ve filmleri

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiş Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

2018 – Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 – Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 – Rengarenk (TV Dizisi)

2014 – Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 – Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 – Vicdan (Hande) (TV Dizisi)