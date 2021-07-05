Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi! Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Son zamanlarda BluTv de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle adından sıkça söz ettiren Selin Şekerci, programına konuk olduğu İbrahim Selim ile aşk yaşadığı iddia edilmesi üzerine bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. Aşkları hakkında ilk başta açıklama yapmayan ünlü ikili, Marmaris’te tatil yaparken yakalandı. Bunun üzerine Selin Şekerci ve İbrahim Selim’in hayatları ayrı bir merak konusu oldu. Peki Selin Şekerci kimdir? İşte merak edilenler…

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı.

Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Sihirli Anahtar ajansına bağlı olan Selin Şekerci 1,68 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır. Selin Şekerci, Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynadı.

2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında "Kavak Yelleri" birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.

1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte oynadı.

2012 yılında Mert Öner ile birlikte TRT Okul için "Ben Yaparım" adlı bir program yaptılar. Aynı yıl "Benim İçin Üzülme" adlı dizi filmde rol aldı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2013 yılını 2014 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' isimli şarkıyı seslendirdi ve Ebru Gündeş'in ekibine dahil oldu.

Selin Şekerci, 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı.2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. En son 2018'de Tv8'de yayınlanan Kızım dizisinde rol aldı.

10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 2021 yapımlı internet dizisi Yeşilçam’da rol alan Selin Şekerci, bu dizideki performansı ile çok beğenildi.

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