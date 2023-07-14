Selin için geri sayım başladı

Haberin Devamı

22 yaşındaki Gurdikyan önceki gün yarışmanın ön eleme gecesinde podyumda yürüdü. Gurdikyan, bugün gerçekleşecek finalde Türkiye’yi temsil edecek. Neşe Erberk, kızının moralinin çok iyi olduğunu söyledi: “Selin heyecanlı, morali çok iyi. Kızımla gurur duyuyorum. İngilizce ve Fransızca bildiği için iyi iletişim kuruyor. Yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi var. Köy okullarının kırtasiye ve kitap ihtiyacını gideriyor. Yarışmada bu yönü de dikkat çekecek.”

BANA OY VERİN

Selin Gurdikyan, sosyal medya hesabından geceye dair kareler paylaşarak şu notu yazdı: “14 Temmuz’da gerçekleşecek Miss Supranational’ın final gecesine az kaldı. İlk 12’ye girebilmem için Miss Supranational aplikasyonunu indirip Fan Vote kısmından Türkiye’ye oy verin.”