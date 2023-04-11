Selin Gurdikyan Polonya yolcusu

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Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilen Selin Gurdikyan, Polonya’da yapılacak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Yarışma için sosyal medya hesabında takipçilerinden destek isteyen genç model, “26 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ülkemi ve Türk halkını temsil etmek üzere Polonya’ya gideceğim. Miss Supranational kampını hayal ederken çok heyecanlanıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanma sürecinde küçük detayları düşünmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Yaptığımız her şeyi hevesle yapmalıyız. Bu yolda beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Miss Supranational’a hazırlık yolculuğumda neler yaptığımı görmek isterseniz Facebook’tan Miss Supranational-Türkiye sayfasını takip edebilirsiniz” notunu düştü.