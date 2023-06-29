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Selin Gurdikyan: Annemin mirasını taşıyorum

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#Selin Gurdikyan#Neşe Erberk#Miss Supranational
Selin Gurdikyan: Annemin mirasını taşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 08:20

ESKİ Türkiye Güzeli Neşe Erberk’in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Polonya’ya gitti.

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Diğer yarışmacılarla birlikte kampa giren Gurdikyan, önceki gün yapılan açılış töreninde jüri karşısına çıktı. Sosyal medyada bir video paylaşarak açılış hakkında bilgi veren genç kız, şunları söyledi:

“Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim.”

Kamp 3 hafta sürecek. Yarışmanın finali ise 14 Temmuz’da yapılacak.

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