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2021’de boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı avukatlarının ofisinde kıyıldı.

İKİNCİ KEZ "EVET" DEDİ

Şubat ayında 28. yaşını kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etmişti.



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"Evet" cevabını alan Çıra, o anları da Instagram hesabından paylaşıp altına bu notu düşmüştü: "Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim kardeşlerim dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gelen arayan soran yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."