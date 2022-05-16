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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu

#Selin Ciğerci#Gökhan Çıra#NİKAH
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu

Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde 10 Eylül 2021 tarihinde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan Ciğerci ve Çıra cephesinde yeni gelişme yaşandı.

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2021’de boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı avukatlarının ofisinde kıyıldı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu

İKİNCİ KEZ "EVET" DEDİ
Şubat ayında  28. yaşını kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu

"Evet" cevabını alan Çıra, o anları da Instagram hesabından paylaşıp altına bu notu düşmüştü: "Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim kardeşlerim dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gelen arayan soran yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."

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