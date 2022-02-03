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Selin Ciğerci ile mahkemelik olmuşlardı... Deniz Akkaya ve Seren Serengil'e tazminat şoku

#Selin Ciğerci#Deniz Akkaya#Seren Serengil
Selin Ciğerci ile mahkemelik olmuşlardı... Deniz Akkaya ve Seren Serengile tazminat şoku
Özge Eğrikar

SELİN Ciğerci, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan yayınlar yaptıkları iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil ve Deniz Akkaya’ya açtığı davayı kazandı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, Ciğerci’nin avukatı Kübranur Aslan ile davalıların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Selin Ciğerci’nin avukatı, “Müvekkilim ağır hakaretlere ve iftiralara uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalıların avukatları da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme Selin Ciğerci’yi haklı buldu. Mahkeme, Seren Serengil’in 12 bin lira, Deniz Akkaya’nın ise 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

SELİN CİĞERCİ İLE DENİZ AKKAYA ARASINDA NELER OLDU?

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...

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Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

'İKİ ELİM YAKANDADIR'

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.

Selin Ciğerci ile mahkemelik olmuşlardı... Deniz Akkaya ve Seren Serengile tazminat şoku

SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN

Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?” zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

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3 GÜN HAPİS YATTI

Deniz Akkaya’a 24 Ağustos'ta Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İnfaz Savcılığı’nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

"Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Lütfen herkes rahat olsun. Takım elbisemi giyip teslim olacağım. Herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki teslim olacağım bizim kanuna karşı boynumuz kıldan ince. Benim davam her zaman bakidir. Çocuğum biraz üzgün, ağlıyor. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır."

 

Deniz Akkaya cezaevinde: Gerekirse 6 ay yatarım!Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan Deniz Akkaya dün teslim oldu. Öncesinde sunuculuğunu yaptığı programa bağlanan Akkaya, “Gerekirse 6 ay yatarım. Hiç umurumda değil. Başıma ne gelirse gelsin ben bu davadan dönmeyeceğim” dedi.
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