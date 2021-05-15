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Hayat
Haber Giriş: 15.05.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Selim Selimoğlu kimdir nereli kaç yaşında?

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Selim Selimoğlu kimdir nereli kaç yaşında?

Selim Selimoğlu, şarkıcı Bengü ile yaşadığı evlilik ile gündemde yer alıyor. Çiftin bebek müjdesi vermesi üzerine biyografisi merak edilen Selim Selimoğlu, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Selim Selimoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi. Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Gence’ye röportaj veren Bengü, “Selim Bey kimdir? Ne iş yapar? Kaç yaşında?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Yaşıtız Selim’le, Rizeli. Annesi çok genç, hatta ona “Abla” diyorum. Selim, “İnsan kayınvalidesine abla mı der” diye kızıyor. Selim’in aileden gelen mesleği armatörlük. Şu an Yalova’da sanayicilik yapıyor. Çeşitli sektörlerde yatırımları var.”

 

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