Selim Muran'dan acı haber

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Muran'ın ölüm haberini Ceza, Twitter sayfasında paylaştığı "Selim Muran kardeşimizi kaybettik… Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum :(" mesajıyla duyurdu.

Selim Muran'ın cenazesi dün Tekirdağ'da toprağa verildi.

Mide küçültme ameliyatı olan Selim Murdan'ın şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selim Muran, YouTube'da yayınlanan klibinde Şanışer, Beta Berk, Dehhan ve Server Uraz ile birlikte kamera karşısına geçmiş; Beta adıyla tanınan Berk Bayındır nisan ayında bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti.