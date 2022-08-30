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Selim Muran'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Selim Muran#Ceza#Berk Bayındır
Selim Murandan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 14:09

Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti.

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Muran'ın ölüm haberini Ceza, Twitter sayfasında paylaştığı "Selim Muran kardeşimizi kaybettik… Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum :(" mesajıyla duyurdu.

Selim Murandan acı haber

Selim Muran'ın cenazesi dün Tekirdağ'da toprağa verildi.

Mide küçültme ameliyatı olan Selim Murdan'ın şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selim Murandan acı haber

 Selim Muran, YouTube'da yayınlanan klibinde Şanışer, Beta Berk, Dehhan ve Server Uraz ile birlikte kamera karşısına geçmiş; Beta adıyla tanınan Berk Bayındır nisan ayında bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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#Selim Muran#Ceza#Berk Bayındır

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