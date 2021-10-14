Selim İleri kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Selim İleri, son günlerde araştırılan isim olmaya başladı. "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde dünyaya geldi.

Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. 'Dünya' gazetesinin sanat sayfasını (1979) ve 'Argos' dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı. On dokuz yaşındayken yayımlanan 'Cumartesi Yalnızlığı' adlı ilk öykü kitabında tutturduğu edebî düzeyle dikkatleri üzerine çekti.



Öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren Selim İleri'nin ilk romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizlik öne çıktı. Daha sonraları ise bazı siyasal konulara da yer veren yazar, son romanlarında yakın tarihte yaşamış bazı tanınmış kişilerin yaşamlarını ele aldı.

İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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SELİM İLERİ ÖDÜLLERİ

2005 Türkiye Yazarlar Birligi Hatıra Ödülü (İstanbul'un Sandık Odası)

2003 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Uzak, Hep Uzak)

2001 Orhan Kemal Roman Armağanı (Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak)

1999 Dialog Medya Ödülü (Radyo alanında)

1999 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Ödülü (Televizyon alanında)

1997 Afife Jale Ödülü (Allahaısmarladık Cumhuriyet-Oyun)

1997 Avni Dilligil Ödülü (Allahaısmarladık Cumhuriyet-Oyun)

1991 Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın)



1982 Sinema Yazarları Derneği En İyi Senaryo Ödülü (Kırık Bir Aşk Hikâyesi-Senaryo)



1981 Milliyet Sanat Dergisince Yılın Romanı (Yaşarken ve Ölürken)



1977 Türk Dili Kurumu Roman Ödülü (Her Gece Bodrum)

1976 Sait Faik Hikâye Armağanı (Dostlukların Son Günü)