Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

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◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?

- Kesin aksiyon! (Gülüyor)

◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız

“İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?

- Aaa Ferzan olsun lütfen...

◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?

- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.

◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden

dolayı mı, kaderin cilvesi mi?

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- Kaderimde var galiba. N’apayım? (Gülüyor)

◊ Müzikle de ilgileniyorsunuz: Peki hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz: Şarkı söylemek mi, mızıka çalmak mı?

- Şarkı söylemek tabii.

◊ Hangi tutkunuzdan vazgeçmek daha zor olurdu: Budokon mu, kitesurf mü?

- Kitesurf’ten vazgeçmek daha zor. Kite’sız olmaz.

◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı’na sahip olmak mı?

- Şöyle bir düşününce... 25 yaşa dönmek daha iyi galiba.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- İkisi arasında gidip gelsem kısa kısa...

Öyle olmaz mı?

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- “Zengin ama çirkin” doğayım hadi. Güzellik geçici dememişler miydi bize?

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Mutluluk kişinin kendisidir. Para kolaylaştırır. Ama sadece günümüzde.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Mantık.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Genellikle geceden kafamda işi bitiririm.

POPÜLER ŞEYLER

Cem Yılmaz’la oynamak eğlenceli olurdu

◊ Hangisiyle aynı filmde oynamak daha eğlenceli olurdu: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

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- Cem Yılmaz’la birlikte oynamak. Bayağı eğlenceli olurdu.

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Sezeeen...

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Cem Karaca.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım.

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın.

◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Tarık Akan.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Bardot’yla isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur

◊ Sosyal medya paylaşımlarınızdan ikisini de çok sevdiğinizi biliyoruz:

Kedi mi, köpek mi?

- Kurban olduğumun kedileri ya. Kedi, kedi.

◊ İstanbul’un... Lezzetleri mi, sesleri mi?

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- Lezzetleri elbette. Nice uygarlıkların bıraktıklarıyla beraber.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Avrupa.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Tren.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman-ağaç-temiz hava. Nefes için.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Çeşme.

◊ Güneş mi, ay mı?

- Güneş.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı. Çünkü daha melankolik. (Gülüyor)

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Genelde tavla.

◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Çaycıyım.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- İskender olsun.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et... Geçtim bile.

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◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Gevezeye... Sen de dayanamazsın herhalde.

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Müzik aletlerinin tozunu attırmak daha güzel olurdu tabii.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Insta. Nokta.

◊ Peki bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?

- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak... Daha kolay geliyor insana.

ÖZEL MESELELER

“Düz ovada keklik” deyin siz bana

◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?

- Bunların her ikisi de dayanma gücü isteyen tipler. Ama negatifimizin ilginç kısmını merak ederim tabii.

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◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?

- Zor soru... Sevgilimin.

◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

- “Düz ovada keklik” deyin siz bana. (Gülüyor)

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek. Her şeyden önce kendime faydası olur.

◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?

- Bakıp gülümsemek. Böylece iyiyi, güzeli fark etmek. (Gülüyor)

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar yahu. En romantik.

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma olsun şöyle doya doya...

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olamamak tabii. Hayat böyle bir şey: Âşık oldukça büyürsün.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenmez, yok... Kusura bakmasın.

GÜNDELİK HALLER

Yerinde duramayan tiplerdenim

◊ Az tanıdığınız birine telefon açmak mı, mesaj atmak mı?

- Direkt telefon açarım ya ben.

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Kim olduğunu anlamaya çalışırım. Çok yüz görüyoruz, bir bilsen. Birbirine benzer kişileri ayıklamak zor. (Gülüyor)

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- İnan hiçbiri... Ben yerimde duramam. Yani duramayan tiplerdenim.

◊ Peki ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Ha o zaman iyi bir film.