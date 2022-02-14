Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyorDünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!#Ukrayna
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti#Zeynep Kasımlıoğlu
Adam ol sözleri Acun Ilıcalıyı kızdırdı: Sen ne diyorsun'Adam ol' sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı: Sen ne diyorsun?#Hikmet Tuğsuz
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

#Selim Bayraktar#Soygun Oyunu: Büyük Vurgun#Savaş Özbey
Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün
Savaş Özbey

Selim Bayraktar’ı çoğunlukla ‘Sümbül Ağa’ gibi tarihi karakterlerle biliyoruz. Sebebini o da bilmiyor, “Kaderimde var galiba” diyor. Yeni filmi “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”la günümüze dönen oyuncuyla kitesurf ve bir çeşit yoga olan budokon tutkusunu, gündelik hallerini, aşka ve hayata bakışını konuştuk: “Mutluluk kişinin kendisidir. Para sadece kolaylaştırır.”

Haberin Devamı

 ◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?

- Kesin aksiyon! (Gülüyor)

◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız
“İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?

- Aaa Ferzan olsun lütfen...

Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?

- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.

◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden
dolayı mı, kaderin cilvesi mi?

Haberin Devamı

- Kaderimde var galiba. N’apayım? (Gülüyor)

◊ Müzikle de ilgileniyorsunuz: Peki hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz: Şarkı söylemek mi, mızıka çalmak mı?

- Şarkı söylemek tabii.

◊ Hangi tutkunuzdan vazgeçmek daha zor olurdu: Budokon mu, kitesurf mü?

- Kitesurf’ten vazgeçmek daha zor. Kite’sız olmaz.

◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı’na sahip olmak mı?

- Şöyle bir düşününce... 25 yaşa dönmek daha iyi galiba.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- İkisi arasında gidip gelsem kısa kısa...
Öyle olmaz mı?

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- “Zengin ama çirkin” doğayım hadi. Güzellik geçici dememişler miydi bize? 

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Mutluluk kişinin kendisidir. Para kolaylaştırır. Ama sadece günümüzde.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Mantık.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Genellikle geceden kafamda işi bitiririm.

Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

 POPÜLER ŞEYLER

Cem Yılmaz’la oynamak eğlenceli olurdu

◊ Hangisiyle aynı filmde oynamak daha eğlenceli olurdu: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Haberin Devamı

- Cem Yılmaz’la birlikte oynamak. Bayağı eğlenceli olurdu.

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Sezeeen...

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Cem Karaca.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım.

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın.

◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Tarık Akan.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Bardot’yla isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur

◊ Sosyal medya paylaşımlarınızdan ikisini de çok sevdiğinizi biliyoruz:
Kedi mi, köpek mi?

- Kurban olduğumun kedileri ya. Kedi, kedi.

◊ İstanbul’un... Lezzetleri mi, sesleri mi?

Haberin Devamı

- Lezzetleri elbette. Nice uygarlıkların bıraktıklarıyla beraber.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Avrupa.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Tren.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman-ağaç-temiz hava. Nefes için.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Çeşme.

◊ Güneş mi, ay mı?

- Güneş.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı. Çünkü daha melankolik. (Gülüyor)

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Genelde tavla.

◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Çaycıyım.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- İskender olsun.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et... Geçtim bile.

Haberin Devamı

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Gevezeye... Sen de dayanamazsın herhalde.

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Müzik aletlerinin tozunu attırmak daha güzel olurdu tabii.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Insta. Nokta.

◊ Peki bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?

- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak... Daha kolay geliyor insana.

Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

ÖZEL MESELELER

“Düz ovada keklik” deyin siz bana

Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?

- Bunların her ikisi de dayanma gücü isteyen tipler. Ama negatifimizin ilginç kısmını merak ederim tabii.

Haberin Devamı

Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?

- Zor soru... Sevgilimin.

Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

- “Düz ovada keklik” deyin siz bana. (Gülüyor)

Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek. Her şeyden önce kendime faydası olur.

Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?

- Bakıp gülümsemek. Böylece iyiyi, güzeli fark etmek. (Gülüyor)

Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar yahu. En romantik.

Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma olsun şöyle doya doya...

Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olamamak tabii. Hayat böyle bir şey: Âşık oldukça büyürsün.

Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık.

Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenmez, yok... Kusura bakmasın.

GÜNDELİK HALLER

Yerinde duramayan tiplerdenim

Az tanıdığınız birine telefon açmak mı, mesaj atmak mı?

- Direkt telefon açarım ya ben.

Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Kim olduğunu anlamaya çalışırım. Çok yüz görüyoruz, bir bilsen. Birbirine benzer kişileri ayıklamak zor. (Gülüyor)

Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- İnan hiçbiri... Ben yerimde duramam. Yani duramayan tiplerdenim.

Peki ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Ha o zaman iyi bir film.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selim Bayraktar#Soygun Oyunu: Büyük Vurgun#Savaş Özbey

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi