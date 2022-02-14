Selim Bayraktar: Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?
- Kesin aksiyon! (Gülüyor)
◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız
“İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?
- Aaa Ferzan olsun lütfen...
◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?
- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.
◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden
dolayı mı, kaderin cilvesi mi?
- Kaderimde var galiba. N’apayım? (Gülüyor)
◊ Müzikle de ilgileniyorsunuz: Peki hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz: Şarkı söylemek mi, mızıka çalmak mı?
- Şarkı söylemek tabii.
◊ Hangi tutkunuzdan vazgeçmek daha zor olurdu: Budokon mu, kitesurf mü?
- Kitesurf’ten vazgeçmek daha zor. Kite’sız olmaz.
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı’na sahip olmak mı?
- Şöyle bir düşününce... 25 yaşa dönmek daha iyi galiba.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- İkisi arasında gidip gelsem kısa kısa...
Öyle olmaz mı?
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- “Zengin ama çirkin” doğayım hadi. Güzellik geçici dememişler miydi bize?
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Mutluluk kişinin kendisidir. Para kolaylaştırır. Ama sadece günümüzde.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Mantık.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Genellikle geceden kafamda işi bitiririm.
POPÜLER ŞEYLER
Cem Yılmaz’la oynamak eğlenceli olurdu
◊ Hangisiyle aynı filmde oynamak daha eğlenceli olurdu: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz’la birlikte oynamak. Bayağı eğlenceli olurdu.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezeeen...
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Bardot’yla isterdim.
KÜÇÜK KEYİFLER
Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur
◊ Sosyal medya paylaşımlarınızdan ikisini de çok sevdiğinizi biliyoruz:
Kedi mi, köpek mi?
- Kurban olduğumun kedileri ya. Kedi, kedi.
◊ İstanbul’un... Lezzetleri mi, sesleri mi?
- Lezzetleri elbette. Nice uygarlıkların bıraktıklarıyla beraber.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Tren.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava. Nefes için.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Çeşme.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Güneş.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı. Çünkü daha melankolik. (Gülüyor)
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Genelde tavla.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaycıyım.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender olsun.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı et... Geçtim bile.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeye... Sen de dayanamazsın herhalde.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik aletlerinin tozunu attırmak daha güzel olurdu tabii.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Insta. Nokta.
◊ Peki bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak... Daha kolay geliyor insana.
ÖZEL MESELELER
“Düz ovada keklik” deyin siz bana
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Bunların her ikisi de dayanma gücü isteyen tipler. Ama negatifimizin ilginç kısmını merak ederim tabii.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Zor soru... Sevgilimin.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- “Düz ovada keklik” deyin siz bana. (Gülüyor)
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek. Her şeyden önce kendime faydası olur.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Bakıp gülümsemek. Böylece iyiyi, güzeli fark etmek. (Gülüyor)
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar yahu. En romantik.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma olsun şöyle doya doya...
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olamamak tabii. Hayat böyle bir şey: Âşık oldukça büyürsün.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenmez, yok... Kusura bakmasın.
GÜNDELİK HALLER
Yerinde duramayan tiplerdenim
◊ Az tanıdığınız birine telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Direkt telefon açarım ya ben.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Kim olduğunu anlamaya çalışırım. Çok yüz görüyoruz, bir bilsen. Birbirine benzer kişileri ayıklamak zor. (Gülüyor)
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- İnan hiçbiri... Ben yerimde duramam. Yani duramayan tiplerdenim.
◊ Peki ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Ha o zaman iyi bir film.