Selim Akar kimdir kaç yaşında?

Selim Akar, Pan ajansın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. Bunun ardından Murat Boz (Kariyer Başlangıcı), Murat Dalkılıç (Kariyer Başlangıcı) ve Soner Sarıkabadayı’nın marka ve PR yönetimini üstlenen Selim Akar, Ayşe Hatun Önal, Aslızen,Aslı Hünel, Bülent Serttaş, Barış Murat Yağcı, Berksan,Ceylan,Hakan Akaya, Hande Yener, Korcan Kol,Kuşum Aydın, Linet, Murat Dalkılıç ,Murat Boz , Raşit Bağzıbağlı, Rufat İsmail, Seren Serengil, Selen Görgüzel Alkan, Sinan Akçıl, Serdar Ortaç Soner Sarı kabadayı, Serenay Aktaş, Tanyeli,Tülin Şahin,Yeşim Salkım,Yıldız Tilbe gibi ünlü isimlerin marka ve PR danışmanlığı yaptığı projelerde buluştu.

Moda alanında ise Hakan Akkaya, Raşit Bağzıbağlı , Rufat İsmail gibi ünlü modacıların kreatif danışmanlığını üstlendi. Hakan Akkaya ile yapmış olduğu projelerde Çağla Şikel, Gonca Vuslateri, Özge Ulusoy ve Tan Sağtürk gibi isimlerin marka odaklı imaj çekimlerinde kreatif danışmanlık ve sanat yönetmeliği yaptı.



Raşit Bağzıbağlı ile birlikte yapmış olduğu projelerde ise, Deniz Akkaya, Tülin Şahin, Didem Soydan ve İdris Nebi Taşkan ile markayı ön plana çıkaracak imaj çekimlerinde kreatif danışmanlığı ve sanat yönetmenliği yaptı.

(İTHİB) ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG)'nun işbirliğiyle Hakan Akkaya'nın ve Rufat İsmail’in New York Fashion Week’te yaptığı tüm defilelerde marka , kreatif ve marka danışmanlığı yaptı. Soner Sarıkabadayı’nın Ölümüne şarkısının klip ve fotoğraflarını çekti. Ayşe Hatun Önal için New York’ta çektiği Efsane şarkısının tanıtım fotoğrafları, bornozlu imajı ile fotoğrafçılık konusundaki yeteneğini ortaya çıkardı.

Oyunculuk alanında ise birçok dizinin ve sinema filmini PR ve Basın danışmanlığını yapan Selim Akar, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Filiz Taçbaş, İdris Nebi Taşkan, Doğaç Yıldız, Korcan Kol gibi ünlü isimlerin oyuncu menajerliğini yaptı. 'Selim Akar Sorarsa?' isimli Youtube programında ünlülerle röportajlar yapıyor.

Kariyeri boyunca unutulmayan imajlara ve fikirleri ise Murat Boz “Gladyatör” ,Murat Boz’un sahneye gladyatör eteğiyle çıkması, Murat Dalkılıç “ Kendo” , Ceylan “Punk”,Kuşum Aydın “ Zenci”, Fatih Ürek “Charlie Chaplin”,” Matador” Bülent Sertaş “ Matrix”,Aslı Hünel “Pop”, Hande Yener” Face Painting Alt Dudak” Sinan Akçıl “Lord, Nota İşcisi, Soner Sarıkabadayı” Mahkum, Ölümüne ,Berksan “ Jartiyer” “Body Painting” gibi projelerle imza attı.