Selena'nın Selin'i Cansu Demirci son haliyle şaşırttı! Cansu Demirci kimdir?

Başrolünde Sinem Kobal’ın yer aldığı bir döneme damgasını vuran ATV ekranlarının sevilen dizisi Selana’nın Selin’ini Cansu Demirci canlandırıyordu. Bir süredir hiçbir projede yer almayan Cansu Demirci, son görüntüleriyle merak konusu oldu. İşte Cansu Demirci’nin son hali ve hayatı…

Bremen Üniversitesi'nde eğitim gören Cansu Demirci, hayatını eğitim için gittiği Almanya'da sürdürüyor. İletişim eğitimi alan Demirci’nin oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği ise kesin değil.

Eskisi gibi masum görünen Cansu Demirci, yıllar geçmesine rağmen bu özelliğinden bir şey kaybetmemiş.

İşte Cansu Demirci'nin son hali...

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 nisan 1992’de İstanbul’da doğan Cansu Demirci, lise eğitimini St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda aldıktan sonra bale eğitimine de başlamıştır. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yükseklisans eğitimini tamamlamıştır. Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci Selena adlı dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Şu an yurt dışında sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Oyunculuğu şimdilik bırakmış gibi görünen Demirci, Selena disizinde 52. bölüme kadar İremsu karakterini canlandırmıştır.

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