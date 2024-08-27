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Selen Görgüzel'in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! 'Benim başıma gelmez diyordum'

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#İlknaz Bektaş#Selen Görgüzel#Evali
Selen Görgüzelin kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü Benim başıma gelmez diyordum
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 09:37

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel’in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bektaş’ın elektronik sigara kullanımından dolayı göğsüne hava kaçtığı tespit edildi. Acil ameliyata alınan İlknaz Bektaş iyi olduğunu açıkladı.

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Hasta yatağında verdiği pozu sosyal medyada paylaşan Bektaş, “Ben de kendi yaşıtlarım gibi bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım; ‘Benim başıma gelmez’ diyordum. Fakat bu olay, fikrimi değiştirdi” dedi. Selen Görgüzel de “Bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Selen Görgüzelin kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü Benim başıma gelmez diyordum

E-sigara hastalığı: Evali

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “E-sigaraya bağlı EVALİ diye bir hastalık tanımlandı. Akciğerlerde baloncuk denilen hava kistleri oluyor, ani solunum sıkıntısı çok hızlı bir şekilde ölüme kadar götürebiliyor.”

 

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#İlknaz Bektaş#Selen Görgüzel#Evali

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