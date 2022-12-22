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Selen Görgüzel'den tartışma yaratacak sözler: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

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#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Şarkıcı
Selen Görgüzelden tartışma yaratacak sözler: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz duyguları rencide olur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 08:03

Selen Görgüzel, “Asgari ücretli sevgiliniz olur mu” sorusuna şöyle yanıtladı: “Benimle yaşayamaz. Erkeksi duyguları rencide olur. O yüzden davul bile dengi dengine. Erkek benden güçlü olmalı.”

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Selen Görgüzel önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaptı. Şarkıcı, “Gündeminizde yeni olaylar var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim.”

Görgüzel, “Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Masaya yumruğunu vuran, adam gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum.”

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Şov yapan erkekler midemi bulandırıyor

Şarkıcı, erkekte nelere dikkat ettiğini ise şöyle anlattı: “Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Gıcık oluyorum.

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#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Şarkıcı

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