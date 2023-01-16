Selen Görgüzel'den Merve Boluğur'a sert sözler: Kardeşimi Allah kurtardı

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Selen Görgüzel önceki akşam Kozyatağı Sahne17 isimli mekânda sahneye çıktı. Görgüzel’i dinlemeye gelenler arasında Merve Boluğur’la yaptığı kısa evlilikle tanınan DJ Mert Aydın da vardı. Sahneye de çıkan Aydın, bir şarkıda piyano çaldı. Genç müzisyen Merve Boluğur’la ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Selen Görgüzel tepkili konuştu.

Selen Görgüzel, sahnede kendisine eşlik eden Mert Aydın’a öpücükle teşekkür etti

Görgüzel katıldığı canlı yayında Merve Boluğur’un müzik çalışmalarıyla ilgili “Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım”, “Psikolojin bozuksa git tedavi ol” demişti. Boluğur da bu sözlere sosyal medya üzerinden sert bir karşılık vermişti. Selen Görgüzel, Boluğur’un yanıtı hatırlatılınca şöyle konuştu:

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CİDDİYE ALINACAK POZİSYONDA DEĞİL



“Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ben safiyane bir söylemde bulundum. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melekelerini yitirmiş durumda. Benim normalde gerçekten hiç cevap verip muhatap olacağım bir isim de değil. Ben taşımış olduğum soyadından, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum. 3 günde evliliğini bitiren biri olmadım.

9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim. Sanat camiasi gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içinde harikulade evlilikti. Geçti bitti ama hâlâ saygı çerçevesi içinde eski eşimle görüşüyorum. Türkiye’nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden biri. İnşallah bir gün ‘o, bu’ dediği yönetmenin projesinde yer alabilir.”

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Merve Boluğur ve Mert Aydın ’ın evliliği çok kısa sürmüş, çift henüz 2 ay bile dolmadan boşanmıştı.

Merve Boluğur, kendisiyle ilgili açıklamasının ardından Selen Görgüzel’e Instagram hesabından tepki göstermişti: “Ablacığım benim gibi güzel değilsin. Senin asıl sesin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım. Bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Ama benim adımı ağzına alma ya. Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan. Magazin programlarından rica ediyorum, hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halinde takılan bir insanım.”