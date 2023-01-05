Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan bir arada... Eski kayınvalide için destek!

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Selen Görgüzel, fotoğraflarını çeken muhabirlere açıklama yaptı: “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Annem ameliyat oldu, Hamdi Bey de sağ olsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var, onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz.”

Çocuklar babaya emanet

Kaan Tangöze önceki akşam çocukları ile Etiler Akmerkez’deydi. Ünlü rock’çı çocuklarını okuldan aldıktan sonra yemek yedirdi. Eski eşi Seçkin Piriler’in ‘Survivor’ yarışmasına gitmesi sebebiyle oğullarının Tangöze’de kalacağı öğrenildi. Ünlü rock’çı ve çocukları, oyun alanında eğlendikten sonra evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

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Bornozla sete

4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu önceki gün Harbiye’deki dizi setinde objektife yansıdı. Oyuncunun özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirdi. Güvenlik görevlileri görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Oyuncu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girdi. Bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı. (Behlül AYDIN)

2023 başlasın

Emina Jahovic, yeni sevgilisi Ljubomir Dorontic ile aşk yaşamaya başladı. Jahovic yeni pozlarını “2023 başlasın” notuyla paylaştı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic, yeni bir aşka yelken açtı. Jahovic, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile birliktelik yaşıyor.

2018’de boşandığı Mustafa Sandal ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Sırp şarkıcı, aradığı mutluluğu buldu. Çift, yeni yılı İstanbul’da karşılarken aşklarını ilan etti. Jahovic, pozlarını sosyal medya hesabından “2023 başlasın” notuyla paylaştı.

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Şarkının patlayacağını tahmin etmedik

Antidepresan şarkısıyla beğeni toplayan Mabel Matiz, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Matiz, şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti: “Şarkının sevileceğini hissediyorduk. Bizi çok tatmin etmişti ama bu kadar büyük bir patlama yapacağını ben de Mert de (Demir) tahmin etmedik. Bir aşk şarkısı. Dinleyen herkes kendi hikayesini oluşturdu.” (Behlül AYDIN)

Aile pozu

Yılbaşı için Kıbrıs’a giden Hazar Ergüçlü, ailesiyle vakit geçiriyor. Aynı zamanda tatil yaparken yeni gelen projeleri değerlendiren sanatçı, anne ve babasıyla selfie’sini sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü, “İyi yıllar” notunu da yazdı.

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Eli kulağında

Leyla Lydia Tuğutlu ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Oyuncu, bir süre önce sevgilisi Ceyhun Ergin’le Almanya’da evlendiğini açıklamış, “Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Almanya’da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık” demişti. Erkek bebek bekleyen ve hamileliğinin sonuna yaklaşan Tuğutlu, bu fotoğrafını “9” notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

Güney Amerika yolcusu

İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Oynadığı projelerle Güney Amerika’da ünlenen İrem Helvacıoğlu, Arjantin’deki bir TV kanalından aldığı daveti kabul etti. Oyuncu, dizi çekimlerine vereceği molada ülkenin yolunu tutacak, kanalın programına konuk olacak. Helvacıoğlu, Arjantin’de hayranları için düzenlenecek özel buluşma organizasyonuna da katılacak. (Cansu TOPCU)

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Zeynep ve ukulelesi

Şarkıcı, elinde enstrümanıyla verdiği pozları Instagram sayfasında esprili bir notla paylaştı: “Ee çalıyo musun ukulele falan?” Ünlü popçuya takipçilerinden yorum yağdı.

Bebek markası kuruyor

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, Milan adını verdiği oğlunu geçen yıl dünyaya getirmişti. Oyuncu, ticarete atılmaya karar verdi. Bir süredir bir bebek giyim markası kurma hazırlığında olan Zenginer, şöyle konuştu: “Bebek markamız üzerine bir süredir çalışıyorum. Marka tescilini yakında alacağız. Bu markayı kurarken, kendi ihtiyaçlarımdan yola çıkarak bir portföy oluşturdum. Bunun üzerine 1.5 senedir çalışıyorum. Yakında hayata geçireceğim için çok heyecanlıyım.” (Cansu TOPCU)

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