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Selen Görgüzel kimdir kaç yaşında?

#Selen Görgüzel#Selen Görgüzel Kimdir
Selen Görgüzel kimdir kaç yaşında

Selen Görgüzel magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Peki, Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Selen Görgüzel, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyeri de bulunan Selen Görgüzel'in kamera arkası deneyimi de bulunmaktadır. Peki, Selen Görgüzel kimdir kaç yaşında? İşte, merakla araştırılan o isim hakkında detaylı bilgiler

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

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