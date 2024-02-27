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Selen Görgüzel her şeyi isim vererek anlattı! Taciz iddiası 15 yıl sonra yeniden gündemde!

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#Selen Görgüzel#Zoraki Başkan#Ferdi Akarnur
Selen Görgüzel her şeyi isim vererek anlattı Taciz iddiası 15 yıl sonra yeniden gündemde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 09:59

Selen Görgüzel, “Mevzu Gündem” adlı programa konuk oldu.

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Oyuncu, “Hiç taciz edildin mi?” sorusu üzerine 2009’da dizi setinde fiziksel tacize uğradığını söyledi:

“Oynadığım dizinin hem yönetmeni hem de bir oyuncusu tarafından fiziksel tacize uğradım. Mahkemeye verdim, kazandım. Dizi durduruldu. Ama sonra ben bir süre iş alamadım ve ‘problemli oyuncu’ sıfatı aldım. ‘O kız sorunludur’ dendi benim için.”

ELEŞTİRENLER ÖZÜR DİLEDİ

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yaşındaki kızımı Samsun’da bırakıp ekmek parası için mücadele ederken, kadına meta gibi bakan iki adama bir et parçası olmadığımı anlatma çabamdan dolayı ‘sorunlu’ olarak addedildim. Beni eleştiren birçok kişi sonradan özür diledi. Çünkü aynı şeyleri onlara da yapmışlar. ‘Reklam yapıyorsun zannettik’ dediler. Beni taciz edenlerden biri yıllarca bir dizide oynadı ve birini daha taciz ettiği ortaya çıktı.”

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Selen Görgüzel her şeyi isim vererek anlattı Taciz iddiası 15 yıl sonra yeniden gündemde

TACİZ ETTİ DİZİDEN KOVDU

2009’da “Zoraki Başkan” dizisinde rol alan Selen Görgüzel, o yılın nisan ayında şu açıklamayı yapmıştı: “1 ay önce gittiğim Sinop’taki ‘Zoraki Başkan’ dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içmem konusunda ısrar etti. İstemediğimi söyleyip odama çıktım. Telefon açıp dizide işimin bittiğini söyledi. Aynı dizide oynadığım Ferdi Akarnur da göğüslerimi elleyip dudaklarımı öpmeye çalıştı.”

Selen Görgüzel her şeyi isim vererek anlattı Taciz iddiası 15 yıl sonra yeniden gündemde

Ferdi Akarnur’un o dönem konuyla ilgili “Evet, doğru taciz ettim” dediği haberleri basına yansımış, dizinin yapımcı ve yönetmeni Yunus Nihat Özcan ise “Tamamen iftira” diyerek suçlamayı kabul etmemişti.

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#Selen Görgüzel#Zoraki Başkan#Ferdi Akarnur

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