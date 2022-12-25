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Selen Görgüzel geri adım attı: İşsiz biri de gönlümü çalabilir!

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#Selen Görgüzel#Asgari Ücret#Selma Yetiş
Selen Görgüzel geri adım attı: İşsiz biri de gönlümü çalabilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 08:06

“Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz” açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Şarkıcı önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekânda annesi Selma Yetiş’in doğum gününü kutladı.

Çıkışta sorulara yanıt veren Görgüzel, tartışma yaratan sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

Selen Görgüzel geri adım attı: İşsiz biri de gönlümü çalabilir

“Tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ama tam ifade edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu; bırakın asgari ücretliyi, hiç işi olmayan biri bile gönlümü çalabilir.”

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#Selen Görgüzel#Asgari Ücret#Selma Yetiş

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