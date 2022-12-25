Selen Görgüzel geri adım attı: İşsiz biri de gönlümü çalabilir!

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Şarkıcı önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekânda annesi Selma Yetiş’in doğum gününü kutladı.

Çıkışta sorulara yanıt veren Görgüzel, tartışma yaratan sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ama tam ifade edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu; bırakın asgari ücretliyi, hiç işi olmayan biri bile gönlümü çalabilir.”

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