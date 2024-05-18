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Selda Bağcan’ın vakfı resmileşti

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#Selda Bağcan#Tarabya#Gazetehaberleri
Selda Bağcan’ın vakfı resmileşti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 08:05

Usta sanatçı Selda Bağcan, insanlara yardım amacıyla hizmet sunan bir vakıf kurdu.

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 İsmini ‘Selda Bağcan Vakfı’ olarak belirleyen sanatçı, bu vakfın tapuda tescil edilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandı.

Duruşmada söz alan Selda Bağcan’ın avukatı, vakfa tahsis edilen 100 bin liranın mal varlığı olarak kabulüne ve vakfın tapuda tesciline karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Sarıyer, Tarabya’da bulunan Selda Bağcan Vakfı’nın tapuda tesciline karar verdi.

Mahkeme ayrıca mal varlığı olarak gösterilen 100 bin lirayı ise vakfın mal varlığı olarak kabul etti.

Selda Bağcan’ın vakfı resmileşti

Selda Bağcan, “Halkın sanatçısıyım, sanattan kazandığım parayı da yine halkıma yardım etmek için harcıyorum. Her kesimden insana yardım etmeye çalışıyorum. Daha çok insana ulaşıp, onlara yardım edebilmek için vakıf kuracağım” demişti. 

 

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#Selda Bağcan#Tarabya#Gazetehaberleri

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