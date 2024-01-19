×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Selda Bağcan dolandırıcıların hedefi oluyordu

Güncelleme Tarihi:

#Selda Bağcan#Telefon Dolandırıcılığı#Türk Halk Müziği
Selda Bağcan dolandırıcıların hedefi oluyordu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:36

Selda Bağcan, telefonda kendilerine polis süsü veren dolandırıcıların kurbanı oluyordu. 2 kere benzeri olay yaşayan sanatçı, bu kez usta dolandırıcılara denk geldiğini söyledi: “Çok organize olmuşlardı. Az kalsın kandırılacaktım. Bu sefer çok korktum.”

Haberin Devamı

SELDA Bağcan geçen gün telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

Sanatçı, bu tarz bir olayın 3’üncü kez başına geldiğini söyledi:

“Bu defa daha organize olmuşlardı. İlkinde alışverişteydim. Telefon geldi, ‘Ben Sivas valisinin özel kaleminden arıyorum’ dedi. Tekerlekli sandalye alacaklarmış, para istedi. Sonra Sivas valisi yerine Kayseri valisi olarak konuşmasına devam edince anladım. İkincisinde de konsere gidiyorduk. Bir numara aradı, ‘Telefonunuz terörle alakalı bir dosyada bulunmuş’ dedi. ‘Bak canım, ben sanatçıyım. Telefonum herkeste bulunabilir. Seni ihbar etmeden kapat telefonu’ deyince de kapadı.”

KARA PARA AKLAMA İLE KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Selda Bağcan, son yaşadığı olayda çok korktuğunu belirtti:

Haberin Devamı

“9 Ocak günü telefon geldi. Sekreter olduğunu söyleyen birisi, beni şefine bağladı. Sanki karakoldan arıyormuş gibiydiler. Şef öyle sert bir tarzda konuşuyordu ki gerçekten polis zannettim. Bana ‘Adınıza 16 banka hesabı açılmış ve yurtdışına kara para yolluyorlarmış’ dedi. Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı. Soru sormaya başladı ve ‘Memleket bizim neyimiz?’ dedi. Ben de ‘Anamız’ dedim. Gündemde bu kadar kara para aklama olayı dönerken, düşünebiliyor musunuz Selda Bağcan’ın da adının böyle anıldığını? Ödüm patladı, çok korktum. Sonra telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Altınların yarısını da evime getirmişler. ‘Kimse Selda Bağcan kimliğini görüp de kuyumcu soyduğuna inanmaz’ dedim. Konuşmanın sonuna doğru dolandırıcı olduklarını anladım. Ama bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim. Az daha beni de faka bastırıyorlardı, az kalsın beni de kandıracaklardı.”

Gözden KaçmasınSelda Bağcanın prova kombiniSelda Bağcan'ın prova kombiniHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Selda Bağcan#Telefon Dolandırıcılığı#Türk Halk Müziği

BAKMADAN GEÇME!