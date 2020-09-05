Selda Alkor kimdir nereli kaç yaşında? Selda Alkor hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Selda Alkor, dizileri ve filmleri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ses Dergisi'nin yarışmasında birincilik elde ederek başladığı sanat kariyerine pek çok dizi ve film ekleyerek başarılar elde eden Selda Alkor, adını Yeşilçam'ın köklü isimleri arasına yazdırmıştır. Peki, Selda Alkor kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren, Çerkes kökenlerine sahip polis muavini Muharrem Alkor babasıdır. Annesi ise Meliha Hanım'dır.

Selda Alkor kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100'e yakın filmde başrolde oynadı. Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki Sümbül Hanım karakteriyle adından söz ettirdi.

2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynadı.

SELDA ALKOR FİLMLERİ

Cumartesi Senin Pazar Benim

Çiçekçi Kız

Senede Bir Gün

Buzlar Çözülmeden

İlk ve Son

Boyacı (1966)

Erikler Çiçek Açtı

Dişi Kartal

İftira

Yara

Katiller de Ağlar

Yosma

İnatçı Gelin (1965)

Ölünceye Kadar

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Konforlu Necla

Zehirli Kucak

Buzlar Çözülmeden

Boğaziçi Şarkısı

Ninno

Yaşamak İstiyorum

Göklerdeki Sevgili (1966)

Vatan Kurtaran Aslan

Leylaklar Altında

Merhamet

Mahpeyker Kösem Sultan (2010)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

SELDA ALKOR DİZİLERİ