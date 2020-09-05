Selda Alkor kimdir nereli kaç yaşında? Selda Alkor hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Selda Alkor, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde boy göstermiştir. Televizyon dizileri ve onlarca sinema filminde rol alan Selda Alkor, Asmalı Konak dizisinde Sümbül, Çemberimde Gül Oya dizisinde ise Yurdanur karakteri ile dikkat çekmiştir. Selda Alkor'un en dikkat çekici rolü ise Kösem Sultan filmindeki Kösem karakteri olmuştur. Peki, Selda Alkor kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Selda Alkor'un oynadığı diziler ve filmler
Selda Alkor, dizileri ve filmleri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ses Dergisi'nin yarışmasında birincilik elde ederek başladığı sanat kariyerine pek çok dizi ve film ekleyerek başarılar elde eden Selda Alkor, adını Yeşilçam'ın köklü isimleri arasına yazdırmıştır. Peki, Selda Alkor kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SELDA ALKOR KİMDİR?
Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren, Çerkes kökenlerine sahip polis muavini Muharrem Alkor babasıdır. Annesi ise Meliha Hanım'dır.
Selda Alkor kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100'e yakın filmde başrolde oynadı. Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki Sümbül Hanım karakteriyle adından söz ettirdi.
2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynadı.
SELDA ALKOR FİLMLERİ
- Cumartesi Senin Pazar Benim
- Çiçekçi Kız
- Senede Bir Gün
- Buzlar Çözülmeden
- İlk ve Son
- Boyacı (1966)
- Erikler Çiçek Açtı
- Dişi Kartal
- İftira
- Yara
- Katiller de Ağlar
- Yosma
- İnatçı Gelin (1965)
- Ölünceye Kadar
- Yakut Gözlü Kedi (1966)
- Konforlu Necla
- Zehirli Kucak
- Buzlar Çözülmeden
- Boğaziçi Şarkısı
- Ninno
- Yaşamak İstiyorum
- Göklerdeki Sevgili (1966)
- Vatan Kurtaran Aslan
- Leylaklar Altında
- Merhamet
- Mahpeyker Kösem Sultan (2010)
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
SELDA ALKOR DİZİLERİ
- Kartallar Yüksek Uçar
- Böyle mi Olacaktı
- Asmalı Konak
- Çemberimde Gül Oya
- Parmaklıklar Ardında
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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