Selçuk Yentur kimdir nereli kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu ile nikah masasına oturmuştu

Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012’de boşanmıştır. Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015’te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018’de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.