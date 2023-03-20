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Selami Şahin'den Enrico Macias’a olumlu yanıt

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#Selami Şahin#Ajda Pekkan#Ajda Pekkan
Selami Şahinden Enrico Macias’a olumlu yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:27

Selami Şahin, önceki gün Etiler Akmerkez’de bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Sanatçı, eşi Didem Şahin’in rahatsızlandığını söyledi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Enrico Macias, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Paris’te aralarında Ajda Pekkan, Selami Şahin, Mustafa Sandal, Zerrin Özer, Çoşkun Sabah ve Arif Sağ’ın yer aldığı 35 sanatçı ile yardım konseri düzenlemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere de duyarsız kalmayan Macias, geçen günlerde yeniden bir yardım konseri düzenleyeceğini açıklamıştı.

Selami Şahinden Enrico Macias’a olumlu yanıt

Selami Şahin, “Size bir teklif geldi mi? Yardım konserinde yer almayı düşünüyor musunuz?” soruları karşısında “Menajerim ile konuşacaklar. Olursa memnuniyet ve zevkle katılırım” yanıtını verdi.

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#Selami Şahin#Ajda Pekkan#Ajda Pekkan

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