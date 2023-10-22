Selahattin Taşdöğen'den tartışma yaratacak Filistin yorumu!

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Başka Açıdan TV adlı YouTube kanalının sokak röportajında konuşan oyuncu, İsrail’in yaptığı katliamların kabul edilemez olduğunu belirterek “Her türlü savaş bizim ülkemizi de etkiliyor” dedi.

Taşdöğen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail büyük suç işlemiştir, cezasını çekmelidir. Arkasında ABD var. Birleşememiş bir Birleşmiş Milletler topluluğu var. Çok büyük bir proje bu İsrail projesi. Orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye’yi tanımış mıdır? 74 harekâtında Filistin halkı tanımadı. Yunanistan’ı tanıdılar. Rumların tarafına geçtiler, Ermenilerin tarafına geçtiler ama hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar. Vicdan olarak çok rahatsızım. Tabii ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor, hayır diyorum. Ama bir bakıma da bu Filistin halkı, bu Araplar bunu hak ediyor.”