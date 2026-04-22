×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı sessizliğini bozdu: Zorlu bir süreçten geçiyoruz!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 17:24

Oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, haftalardır gündemde yer alan ihanet ve ayrılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla söylentilere yanıt verdi.

Haberin Devamı

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Son dönemde Masumiyet Müzesi ile adından söz ettiren Selahattin Paşalı’nın, Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile anılması, dedikoduları alevlendirdi. Bu iddialar, çiftin evliliğinde kriz yaşandığı yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi.

2022 yılında evlenen ve Pera adında bir kızları bulunan çiftin, Lara Paşalı’nın sosyal medyada düğün fotoğraflarını kaldırması ve yüzüğünü çıkarmasıyla ayrılık iddiaları daha da güçlenmişti.

Haberi görüntüle
“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Çift hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise daha önce ayrılık kararı aldıkları ancak çift terapisiyle sorunlarını aşmaya çalıştıkları yönündeydi.

Tüm bu gelişmelerin ardından uzun süre sessiz kalan Paşalı çifti, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!