Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı sessizliğini bozdu: Zorlu bir süreçten geçiyoruz!

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Son dönemde Masumiyet Müzesi ile adından söz ettiren Selahattin Paşalı’nın, Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile anılması, dedikoduları alevlendirdi. Bu iddialar, çiftin evliliğinde kriz yaşandığı yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi.

2022 yılında evlenen ve Pera adında bir kızları bulunan çiftin, Lara Paşalı’nın sosyal medyada düğün fotoğraflarını kaldırması ve yüzüğünü çıkarmasıyla ayrılık iddiaları daha da güçlenmişti.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Çift hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise daha önce ayrılık kararı aldıkları ancak çift terapisiyle sorunlarını aşmaya çalıştıkları yönündeydi.

Tüm bu gelişmelerin ardından uzun süre sessiz kalan Paşalı çifti, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”