Sektör bunu konuşuyor... Taşın altına elini kim koyacak?

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Krizin ardından oyuncuların ücretlerinde indirime gitmesi gerektiği konuşulmaya başlandı.

Önceki akşam “Değişim / Dönüşüm” oyununun galasına katılan oyuncuların gündeminde sektörün yaşadığı bu kriz vardı.

Herkesten kesinti yapılıyor





Hazar Ergüçlü yaşanan krizle ilgili “Üzücü bir durum, birçok insan işsiz kalıyor” dedi. Ergüçlü, “Bu krizde oyuncuların yüksek kaşelerinin etkisi var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Daha büyük şeylerin etkisi var. Zaten herkesten kesintiler yapılıyor. Ama bunun müsebbibi ne ekipler ne yapımcılar ne de oyuncular. Daha büyük bir durum var.”

Taşın altına elini kim koyacak?

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”in oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya oyunun galasına birlikte katıldı. Döğer reklam kriziyle ilgili soruyu “Bu, yapım ve kanalların cevap vereceği bir soru. Bizim diyebileceğimiz pek bir şey yok oyuncu olarak” diye yanıtladı.

Özkaya ise şöyle konuştu: “Kötü bir dönemden geçiyorsak tabii ki herkes taşın altına elini koymalı. Ama fedakârlığı kim yapacak, kim taşın altına elini koyacak? Bu sorunun muhatabı biz değiliz, yapımcılar. Umarım bir an önce daha mutlu, daha güzel günlere kavuşuruz.”

Oyunculardan fedakârlık istenmemeli





Eşi Dilay Ekmekçioğlu’yla objektiflere poz veren İlker Aksum, reklam kriziyle ilgili yöneltilen “Oyunculardan fedakârlık istenmeli mi, istenirse yapılmalı mı?” sorusuna net yanıt verdi: “İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı!”

Set çalışanları için çok zor





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Kaan Urgancıoğlu, sorular üzerine “Üzüntüyle durumun toparlanmasını bekliyorum. Herkes için, özellikle set çalışanları için çok zor şeyler söz konusu olduğunu biliyorum. Umuyorum bir an önce herkes için en doğru kararlar verilir” dedi.

Kazanç da kayıp da bize





Özge Özpirinçci, “Sadece başrollerin indirim yapmasıyla çözülebilecek bir konu değil. Stratejik anlamda bir iş planlamasıyla birlikte, her çalışanın hakkının verilerek yapılması gereken bir iş. Kazanç da kayıp da bize. Dünyada en çok dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz. Bunun ekmeğini yiyebilecekken sıkıntısını yaşıyor olmak çok üzücü” diye konuştu.