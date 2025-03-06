Sekme polemiği

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‘SORU SORMAYI BİLMİYORSUN’

Hülya Avşar, köpeğini gezdirdiği sırada yanına gelen muhabir Akif Yaman’ın “Maşallah, 18’lik genç kız gibi sekiyorsunuz” sözüne sinirlendi.



Sanatçı, “Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen muhabirlerle konuşmak istemiyorum. Sekmek ne demek ya!” diyerek tepki gösterdi.



Bunun üzerine muhabir Yaman, sanatçıya “Toy değilim. 10 senem doldu. Geçen sene de bana evlenme teklif etmiştiniz” cevabını verdi.

Savaş Özbey Yazdı: Kim haklı?

AVŞAR HAKLI: Bir gazetecinin ünlülerle iç içe ola ola artık kendini ünlü zannetmeye başladığı o kafa karışıklığı hali bu. Hülya Avşar’a sadece yakın arkadaşlarının yapabileceği esprileri yapma hakkı görmeye başlıyor kendinde.



MUHABİR HAKLI: Bahsettiğimiz kişi de programına aldığı Ricky Martin’in poposunu avuçlayan bir kadın.



AVŞAR HAKLI: “Genç kız gibi sekmek” lafı artık genç kız olmadığını, bu hareketlerin ona uymadığını hatırlatmak anlamına geliyor.



MUHABİR HAKLI: Gündem olmak adına söylemeyeceği söz yok Avşar’ın. Buna muhabire evlenme teklif etmek de dahil.

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Cihan Şensözlü yazdı: Samimiyet ya da laubalilik

Hülya Avşar ve Akif Yaman arasındaki diyaloğu sevdim ben. İki taraf da kibarlıktan ödün vermeden söylemesi gerekenleri söylüyor. Yıllardır birine mikrofon uzatılıyor, diğeri de mikrofon uzatıyor. Yine de samimiyetle laubalilik arasında ince bir çizgi var, muhabirlerin buna dikkat etmesi gerekir.