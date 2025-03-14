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Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodrum'a yerleştiler

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#Gökçe Özyol#Dilek Serbest#İrem Derici
Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:56

Sakin bir yaşam için İstanbul’u terk edenler arasına Gökçe Özyol ile Dilek Serbest de katıldı. 2 yıldır birlikte olan sevgililer, Bodrum’a taşındı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen çift, İstanbul’a iş görüşmesi için geldiklerini söyledi.

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Gökçe Özyol, “Bir yandan şehrin karmaşası, bir yandan deprem korkusu derken İstanbul’dan taşındık. Önce 1 sene kadar Ayvalık’ta yaşadık, sonra Bodrum’a yerleşme kararı aldık” dedi.

Ünlü oyuncu, artık hobilerine zaman ayırdıklarını söyledi: “Biraz içe dönük yaşamaya başladık. Denize gidiyoruz, balığımızı tutuyoruz; tamamen hobilere döndük. Kafamızı dinliyoruz. Daha sakin bir hayatı seçtik.” (Sayit DURMAZ)

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Âşıklar şehrinde

İrem Derici, yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile ‘âşıklar şehri’ Paris’e gitti.

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Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

Ünlü şarkıcı, Eyfel Kulesi önündeki pozlarını Instagram sayfasında esprili bir notla paylaştı: “Beton & Jön Paris’te.”

Yeni hobisi heykel

Simge Sağın yeni bir hobi edindi. Kadıköy’deki bir sanat atölyesinde heykel yapmayı deneyen ünlü popçu, “oturan adam” formundaki eserini sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

Şarkıcının “İlk heykel çalışmam” notuyla yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Müziğin şifalı gücü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları iş birliğiyle sahneye taşınan “Tedavüyyeü’l Musikiyye” (Müzikle Tedavi) müzikali, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Tıp dünyasının önemli isimleri ile ünlü sanatçıları sahnede bir araya getiren müzikal, izleyiciden tam not aldı.

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler


Müzikalde rol alan Umut Akyürek, “Gerçekten harika bir senaryo ve muhteşem bir kadro var. ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözü boşuna söylenmemiş. Günümüzde gençler, ‘müzik’ adı altında olumsuz içeriklere maruz kalabiliyor. Ancak biz inanıyoruz ki bu oyunumuz ses getirecek ve öz kültürümüzü, binlerce yıllık mirasımızı genç nesillere ulaştıracak” dedi.

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Tadı damağımızda kaldı

Fatma Toptaş önceki gün Arnavutköy sahilinde bir arkadaşı ile birlikte yürürken görüntülendi.

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

Toptaş, Kanal D’de final yapan “Annem Ankara” dizisi hakkında konuştu: “Dizi bitti, harika bir projeydi. Çok keyifli başladık. Tadı damağımızda kalan bir işti.” Oyuncu, aşk sorularına ise şu karşılığı verdi: “Şu an bir şey yok. Ben o konuda dinleniyorum. Biz önce tahtımızı yapıyoruz sonra bahtımızı yaparız.” (Deniz BOY)

Taburcu olduk

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener’in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 51 yaşındaki oyuncu, eşi ile hastanede çekilen karesini paylaştı.

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

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“Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok.”

Kızım yolunu kendi çizecek

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici önceki gece Arnavutköy’de bir balık restoranı çıkışında objektiflere yansıdı.

Şehrin karmaşasından kaçıp, Bodruma yerleştiler

Şenlendirici, kızının yetenekli olduğunu söyledi ve “Rahmetli annemin de sesi çok güzeldi onun sesini aldığını düşünüyorum. Zaten konservatuarda okuyor. Yolunu kendisi çizecek” dedi. Hakan Altun, yeni tarzıyla ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Yıkanınca bıyıklar çıkıyor.”  (Sayit DURMAZ)

 

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#Gökçe Özyol#Dilek Serbest#İrem Derici

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