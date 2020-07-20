Şehriban Emirli kimdir nereli?
Şehriban Emirli kimdir sorusu, Mehmet Aslantuğ ile adının geçmesi dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Bundan 33 yıl önce Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ifade eden Şehriban Emirli, Mehmet Aslantuğ'dan iki kez hamile kaldığını ve bebeğini aldırmak zorunda kaldığını iddia etti. Peki, Şehriban Emirli kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şehriban Emirli iddiaları dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynayan Şehriban Emirli, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü
Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Çok yazık!.. 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı, ‘Hayat arkadaşlığı’ diye tariflenip, asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor… Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor. Çok yazık” ifadesinde bulundu.
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