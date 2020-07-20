Şehriban Emirli kimdir nereli?

Şehriban Emirli iddiaları dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynayan Şehriban Emirli, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü

Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Çok yazık!.. 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı, ‘Hayat arkadaşlığı’ diye tariflenip, asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor… Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor. Çok yazık” ifadesinde bulundu.