Şehrazat'a saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi

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ÇIKIŞ ŞARKISI AJDA’DAN



“Şehrazat-Bir Ömrün Hikâyesi Volume 1” adlı saygı albümü,12 ünlü sanatçıyı bir araya getirdi. Prodüktörlüğünü Atilla Şen’in yaptığı, Coverz & DMC etiketiyle çıkacak albümün çıkış şarkısı “Aşklayalım”ı Süperstar Ajda Pekkan yorumladı.

YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU



Söz ve müziği Şehrazat’a, düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait “Aşklayalım”ın tanıtım fotoğrafları yapay zekâ ile hazırlandı. Onur Özışık’ın dünden bugüne 14 portre fotoğrafını kullanarak oluşturduğu karelerin son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı.