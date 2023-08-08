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Şehrazat'a saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi

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#Ajda Pekkan#Şehrazat#Bir Ömrün Hikâyesi Volume 1
Şehrazata saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:54

Pop müziğin önemli bestecilerinden Şehrazat için hazırlanan “Bir Ömrün Hikâyesi Volume 1” adlı saygı albümünün çıkış şarkısını Ajda Pekkan yorumladı. “Aşklayalım” şarkısı için hazırlanan tanıtım fotoğrafları beğeni topladı.

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ÇIKIŞ ŞARKISI AJDA’DAN

“Şehrazat-Bir Ömrün Hikâyesi Volume 1” adlı saygı albümü,12 ünlü sanatçıyı bir araya getirdi. Prodüktörlüğünü Atilla Şen’in yaptığı, Coverz & DMC etiketiyle çıkacak albümün çıkış şarkısı “Aşklayalım”ı Süperstar Ajda Pekkan yorumladı.

Şehrazata saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi

YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU

Söz ve müziği Şehrazat’a, düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait “Aşklayalım”ın tanıtım fotoğrafları yapay zekâ ile hazırlandı. Onur Özışık’ın dünden bugüne 14 portre fotoğrafını kullanarak oluşturduğu karelerin son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı.

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#Ajda Pekkan#Şehrazat#Bir Ömrün Hikâyesi Volume 1

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