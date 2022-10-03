Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktılar

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Ataş’ın “Eğer ölürsem lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Bir de bayramda gidin annemin babamın elini öpün” sözlerine Çelik, Yasemin Sakallıoğlu ve Şahan Gökbakar da kayıtsız kalamadı.



ONUR OLUR



Çelik, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim. Ailesiyle irtibat kurmaya çalışacağım. Bu kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek onur olur.”

Yasemin Sakallıoğlu, LÖSEV’e bağışta bulunacağını duyurdu: “20 Ekim’deki AKM gösterimden elde edeceğim geliri şimdiden LÖSEV’e bağışlıyorum. Senin gibi yürekli bir evlat yetiştirdiği için o kıymetli ailenin ellerinden her daim öpüyorum.”

Şahan Gökbakar da LÖSEV’e 50 bin liralık bağış yaparak dekontunu sosyal medya hesabında paylaştı.