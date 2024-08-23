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Seher Dilovan gözyaşlarını tutamadı: Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

Güncelleme Tarihi:

#Seher Dilovan#Jinekoloji#Ameliyat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 11:12

Uzun yıllardır İsviçre’de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sağlığıyla ilgili zor günler geçiriyor. Dilovan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında takipçileriyle paylaştı.  Gözyaşlarını tutamayan Seher Dilovan  ‘Dualarınıza ihtiyacım var’ dedi.

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İşte Seher Dilovan'ın açıklamaları:

“Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve beni hastaneye zor yetiştirdiler Cenevre’de. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi… Yine bir ameliyat olmam gerekecek. İnşallah iyi geçer. Acaba Türkiye’de mi olsam diye düşündüm. Burada ameliyat olacağım. Eylül gibi… O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Korkunç bir durum yok. Şifa dileyenlere teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz. Enerjik biriyim. Kendimi ihmal etmiş olabilirim, etmemek gerekiyor…”

Seher Dilovan gözyaşlarını tutamadı: Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

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#Seher Dilovan#Jinekoloji#Ameliyat

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