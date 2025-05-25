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Bir döneme sesiyle ve güzelliğiyle damga vuran Ayşegül Aldinç, İbrahim Selim’in “Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü sanatçı programda aşka bakışını, ilişkilerini ve hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

Ayşegül Aldinç “Yıllar boyunca birçok kişinin gönlünde yer etmiş bir kadın olarak, nasıl biri kalbini çalabilir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir kere her şeyden önce iyi bir insan ve şefkatli olması lazım. Öyle çiçek böcek, pahalı takılar, hediyeler filan gerekmiyor. Şefkatli olsun, aynı dili konuşalım. Onun dışında çok da fazla bir şey istemiyorum galiba.”

Sanatçı aşk acısıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda “Yara bandı değil, bir tek onu biliyorum. İnsanlar yara bandı metodunu uyguluyorlar, hemen başkasına zıplıyorlar. Hiçbir işe yaramaz, daha da körükler. Bende öyle şeyler olmadı, zamana bıraktım herhalde. Yani partnersiz kalamamak gibi durumlar vardı eskiden, bilmiyorum şimdi ne yapıyorsunuz” diye konuştu.

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Ünlü sanatçı “Hiç terk edildiniz mi” sorusuna da samimi bir yanıt verdi: “Pek terk edildiğimi söyleyemem, bir kere oldu galiba. Yani ‘kanımız uyuşmadı’ dedi.”

Aldinç platonik aşklar konusunda da çarpıcı bir tespitte bulundu:

KADININ HAM MADDESİ

“Bazen öyle insanlara âşık oluyorsun ki onlarla olmaman gerektiğini biliyorsun. Kendine uygun bulmuyorsun. Uygun bulmadığın için de kendi kendine yaşıyorsun ama platonizm öyle bir şey zaten.”

Aldinç “Ben bu adamda ne bulmuşum, dediğiniz bir eski sevgiliniz var mı” sorusuna içtenlikle yanıt verdi: “Var, o kendini bilir diyelim. Benim hep uzun sürdü ilişkilerim. Arada kaçamaklar göçemekler oldu tabii.”

Titiz biri olduğunu vurgulayan sanatçı “Kendinizle evli olsanız boşanma sebebiniz ne olurdu” sorusunu “Titizliğim olabilir. Temizimdir ama benim başka tür titizliklerim var. Biraz kaşının üstünde gözüm var durumları diyeyim.”

Aldinç “Aldığınız en güzel iltifat nedir” sorusuna da gülümseyerek yanıt verdi: “Kadının ham maddesi.”

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Seni seviyorum pek diyemem

Barış Manço’nun “Kara Sevda” şarkısının klibinde rol alan Ayşegül Aldinç “Barış Manço çektiğimiz klibi seyrettirdiğinde bana ‘Nasıl’ dedi. Ben de tepkilerini büyük büyük veren biri değilim. ‘Güzel’ dedim. İnanılmaz sinirlendi. ‘Sen ne nankör bir insansın, senin yerinde olmak isteyen kimler var biliyor musun?’ Nasıl bayıldım demezsin tadından acayip sinirlendi. Ben de çok üzüldüm. Ben coşkularımı yeterince gösteremem. Seni seviyorum da pek diyemem. Tepkilerini böyle dolu dolu gösteren biri olmadım” dedi.