Sedat Yaman kimdir nereli kaç yaşında?

Sedat Yaman, Türk Mutfak Ekibi Pastacılık Şefidir. Halihazırda Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in pastacı şefi olarak çalışan Sedat Yaman, Aslen Yeniçağalıdır ve Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunudur.

İlk olarak butik pastanelerde çalışan şef, okuldaki zorunlu stajlarını 5 yıldızlı otellerde yapmasının ardından bu alan ona daha cazip gelmiş ve otellerde çalışmaya karar vermiştir. Mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra Çırağan Sarayı Kempinski’ de çalıştı. Daha sonra Divan, Ağaoğlu My City, Titanic gibi otellerde de görev almanın ardından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de çalışmaya başladı. İş hayatı dışında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılarak madalyalar aldı.