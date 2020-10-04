MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSedat Yaman kimdir nereli kaç yaşında?
GeriHayat Sedat Yaman kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 04.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Sedat Yaman kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sedat Yaman kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Sedat Yaman, MasterChef programına katılması dolayısıyla pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya başladı. Ünlü bir otelde pastacı şefi olarak görev alan Sedat Yaman, Mehmet Şef ile de yakın çalışma deneyimi elde etmiştir. Peki, Sedat Yaman kimdir nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Sedat Yaman, Türk Mutfak Ekibi Pastacılık Şefidir. Halihazırda Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in pastacı şefi olarak çalışan Sedat Yaman, Aslen Yeniçağalıdır ve Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunudur.

İlk olarak butik pastanelerde çalışan şef, okuldaki zorunlu stajlarını 5 yıldızlı otellerde yapmasının ardından bu alan ona daha cazip gelmiş ve otellerde çalışmaya karar vermiştir. Mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra Çırağan Sarayı Kempinski’ de çalıştı. Daha sonra Divan, Ağaoğlu My City, Titanic gibi otellerde de görev almanın ardından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de çalışmaya başladı. İş hayatı dışında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılarak madalyalar aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle