Seda Sayan'dan uyarı: ‘Seksi erkek’ mutfak tuzağı

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Seda Sayan, Kafa TV’de Sude Belkıs’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, gündemde sıkça konuşulan “Mutfaktaki erkek daha seksi” yorumuna farklı bir bakış getirdi: “Bence buna inanmayın. Bu kadınların erkeklere kurduğu bir tuzak. ‘Gel yemek yap’ demenin başka yolu. Sonra da ‘Domatesi ne güzel doğradın’ diye gaz veriyoruz. Biz kadınlarda biraz böyle tatlı oyunlar vardır.” Yalnız kalmayı sevmediğini de dile getiren sanatçı, “Paylaşmayı seven biriyim. Güzel bir yere gideceksem yanımda bir arkadaşım olsun isterim. Ben yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Hiç yalnız kalmadım. Hiçbir şey yapamazsam evlenirim. Bu kafalardan çıkın. Sonu güzel bir yere gitmez. O zaman yalnızlığı seçersin; yalnız kalırsın” dedi.

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Pazara gitmeyi severim

Son dönemde sıkça tartışılan “Dişil enerjisi yüksek kadın market poşeti taşımaz” sözlerine de karşı çıkan Sayan, “Ben pazara gitmeyi de markete gitmeyi de severim. Sebzemi, meyvemi kendim seçerim. Bunu yapınca dişil kadın olmuyor muyum? Bu söze inanmıyorum” dedi.

Eksik ayağı tamamladı

Seda Sayan, ikinci şarkısını yayınlayan Beren Saat’e de destek verdi: “Sanat birçok şeyi içinde barındırır. Tiyatrosu var, sineması var, dizisi var. Neden şarkı da olmasın? Bence sanatçı olarak sandalyenin eksik ayağını tamamladı. Belki yarın bir müzikalde oynayacak. İlle de sesi çok güçlü olan şarkı söylemiyor. Birileri ‘kötü’ dedi diye dönüp arkaya bakmayın. Önünüze bakın.”