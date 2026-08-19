Seda Sayan'dan itiraf: Çakma çanta kullanıyorum

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SEDA Sayan, Kafa TV’de Sude Belkıs’ın sorularını yanıtladı. Sanatçı, “Hiç sosyetik kadın olmadım” sözü hatırlatılınca “Aslında Türkiye’de gerçek sosyete kalmadı” dedi ve ekledi:

“Onlar mevta oldular. Belki birkaç aile devam ettirmeye çalışıyor ama öyle gerçek sosyete kalmadı. Hep yalan dolan. Şimdi paranın kimde olduğu da belli değil. Parası, gücü olanlara deniyormuş bu. Ama o sınıf farkı kalmadı artık. Hele Z kuşağı bunu tamamen yok edecek.”



DELİ MİYİM ALAYIM?



Sayan, sosyetedeki ‘sessiz lüks’ kavramı ve logosuz pahalı ürün kullanımı hakkında da şu yorumu yaptı:

“Markaya para veriyorsam, logosu da görünsün yani. O zaman niye alıyorum? Kimisi logo taşımayı sevmiyor üzerinde. Mesela benim eşim de sevmiyor. O zaman marka olmayan şeyler alın. Madem logo yok, niye giyiyorsun aga? Git o zaman bunun benzeri var, onu giy. Sessiz lüks yanlış anlaşılıyor. Sessiz lüks, konforu sessiz yaşamaktır. Logoyla ilintili bir şey değil o. Çakması da var, ben çakma da kullanıyorum mesela. Alıyorum, ne olmuş? Çanta da alıyorum, niye almayayım? Gerçeği 5 bin Euro’ysa deli miyim ben? Parayı kolay mı kazanıyorum? Canım çıkıyor benim. Bak kaç saattir oturuyorum şurada.”

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O KADAR ENAYİ DEĞİLİM



Sanatçı, Bülent Ersoy’un da Kapalıçarşı’dan imitasyon çanta aldığı haberlerini hatırlatan sunucuya şöyle karşılık verdi:

“Helal olsun, iyi yapıyor. Bülent Ersoy halam Kapalıçarşı’ya bir gidiyor, bütün mağazayı arabaya yüklüyor. Beraber gitmedik ama ben de gittim. Çok güzel şeyler var. Saat hariç fake (sahte) her şeyi kullanabilirim. Saat takıntım var, sahtesini kullanmam. Kıyafette hiç öyle egolarım yok. Üzerimdekinin aynısı Chanel’de varsa, ben bunu pazarda gördüysem, gidip de Chanel’e o parayı verecek enayilikte değilim. Benim sessiz lüksüm başka şey. Sessiz lüks; parayı insanların gözüne soka soka görgüsüzce harcamamaktır.”

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Seda Sayan programa İtalyan lüks moda markası Prada’nın logolu terlikleriyle katıldı. Terliklerin orijinal olduğu öğrenildi.Seda Sayan, dünyaca ünlü Louis Vuitton markasının Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mağazasına sahte ürünle girdiğini de anlattı:

“Ben Paris’te Louis Vuitton’a çakma çantayla girdim, adamlar bile anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı bir saat uğraştı adam, verdi tekrar. Anlamadı bile. Bu pazarı da yapan onlar. ‘Çakma’ deyip burun kıvırmayın, adamlar kendi çıkarıyor zaten. Birebir aynı. Gidip de o çantalara 5-10 bin Euro vermeyin. Yazık. Ve bozuluyor biliyor musunuz? Hakikisi daha çabuk bozuluyor. Devir ekonomi devri, vermeyin kızlar vermeyin.”

NE GEZİYORSUN EL ÂLEMİN ADAMIYLA

Seda Sayan programda ayrıca ‘evlilik kararı’ hakkında konuştu. Kadınların bu konuda daha aktif olması gerektiğini söyleyen sanatçı, oğlu Oğulcan Engin’in oyuncu sevgilisi İlayda Alişan’a da akıl verdiğini anlattı:

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“Bazen bana soruyorlar ‘Oğulcan Bey niye evlenmiyor?’ diye. Ben ne bileyim? Ben bütün kameraların önünde dedim ki; ‘İlayda sen el âlemin adamıyla ne geziyorsun? 3 yıl oldu, yeter’. Oğluma demedim bunu, İlayda’ya dedim. Kızlar bu sizinle ilgili bir şey. Evlilik sürecini bu kadar uzattınız mı, geçmiş olsun. Uzatmayacaksın. Kendine güveniyorsan kendinden mahrum edeceksin. Bırakacaksın. Geliyorsa senindir. Gelmezse zaten senin değildir.”