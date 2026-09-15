Seda Sayan'dan iddialı çıkış: Ülkede muadili olmayan tek kadın benim

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4 GÜN SERUM YEDİM

Seda Sayan önceki akşam Paribu Vadi Açıkhava’da konser verdi. 3 bin kişinin izlediği sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bronşit olduğunu söyleyen sanatçı, 4 gün boyunca serum takviyesi alarak toparlandığını dile getirdi.



“Her giydiğiniz akıma dönüşüyor” diyen muhabire “Hiç öyle bir şey yok, biriyle karıştırdınız beni” diye karşılık veren Sayan, muhabirin “Sizi kimseyle karıştıramayız” sözleri üzerine de “Muadilim yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde muadili olmayan tek kadın benim” dedi.

BEYLİK LAFLARI BIRAKTIM

Sayan, YouTube programında verdiği ilişki tavsiyelerinin sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili “Hayatta edindiğim tecrübelerimi anlatıyorum. Öyle beylik laflar etmeyi çoktan bıraktım. Zaten eski beylik laflarımın saltanatını sürüyorum” dedi.

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Ünlü sanatçı, Z kuşağının kendisine olan ilgisini de değerlendirdi: “Seviyorlar beni. ‘Bir deli var, bunu anneannem de izliyordu, annem de izliyordu’ diyorlar. Sevdi çocuklar beni. Kurban olurum ben onları yaratana.”

200 MİLYON ÇOK ABARTI

Seda Sayan’ın rol aldığı dört reklam filmi karşılığında 200 milyon lira kazandığı öne sürüldü. Sanatçı iddiaya yanıt verdi:



“O fiyatlarla alakası yok. Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten bu rakam çok abartı.”

SAHNEYE YATARSAM VİNÇLE KALDIRIRSINIZ



Seda Sayan, “Teoman, Göksel ve Simge sahneye yatarak şarkı söyleme akımı başlattı, siz de yatar mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben 60 kiloyum, elbisem 120 kilo. Yatarsam beni vinçle kaldırmanız lazım.”