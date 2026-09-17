Seda Sayan oğlu Oğulcan'ı ve İlayda'yı uyardı: Ayıp oluyor artık evlenin!

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Seda Sayan önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sayan, “Bacılar Buluşması” adını verdiği özel konserinde binlerce kadın hayranıyla bir araya geldi. Harbiye’yi dolduran sevenleri, sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Şarkıcı, “Bazen eril, bazen dişi, bazen abla, bazen bacıyım. İçimde matruşka gibi birçok kimlik barındırdığıma inanıyorum. Bana anne de diyorlar, abla da, bacı da. Bir tarafımda da hep meydan okuma var” dedi.

Bir hayranının “Çok zayıfsın” demesi üzerine Sayan’dan yanıt geldi: “Ne umuyorsun bacından? Bacınız açlıktan ölüyor!”

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OĞULCAN EVLENSİN

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’e doğum günü hediyesi almadığını söyledi: “Bana da hediye almayın.”

Şarkıcı, oğlunun İlayda Alişan’la evlenmesini istediğini bir kez daha dile getirdi: 'Oğlum benim göz bebeğim. Allah herkesin evladına hayırlı yazılar yazsın. Vallahi ben istiyorum 'ayıp' diyorum ikisine de İlayda'ya da söylüyorum Oğulcan'a da ayıp. Evlensinler ya. Evlilik güzeldir. İlayda Alişan hangi dizide oynuyor TRT'de 'Evlilik Güzeldir' Biz de diyoruz evlilik güzeldir, evlenin.'