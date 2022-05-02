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Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Esra Özmen
Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris

24 Nisan'da nikah masası oturan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitti. Çift, bu seyahat için özel bir uçak kiraladı.

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14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, bayramın ilk günü yakın dostlarıyla Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE 
Özel bir jetle Paris'e giden çifte Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris

Paris'e giden Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını "Herkese iyi bayramlar" notuyla paylaştı.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris


Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

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#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Esra Özmen

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