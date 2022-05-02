Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris

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14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, bayramın ilk günü yakın dostlarıyla Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE

Özel bir jetle Paris'e giden çifte Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

