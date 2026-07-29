Seda Sayan: Haluk Levent bana güven vermedi

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 08:13
Seda Sayan önceki gün Akmerkez’deydi. Sanatçı, AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’le ilgili soruya yanıt verdi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
“Ben bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent’i de çok eskiden tanıdığım için bana pek güven vermiyordu. Ben de Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden birisi olduğum için devletim nereye yönlendirdiyse oraya bağışımı yaptım.” Seda Sayan
, eşi Çağlar Ökten’le alışverişte görüntülendi.