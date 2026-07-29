Seda Sayan: Haluk Levent bana güven vermedi

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“Ben bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent’i de çok eskiden tanıdığım için bana pek güven vermiyordu. Ben de Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden birisi olduğum için devletim nereye yönlendirdiyse oraya bağışımı yaptım.”