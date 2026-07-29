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Seda Sayan: Haluk Levent bana güven vermedi

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#Seda Sayan#Haluk Levent#AHBAP Derneği
Seda Sayan: Haluk Levent bana güven vermedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 08:13

Seda Sayan önceki gün Akmerkez’deydi. Sanatçı, AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’le ilgili soruya yanıt verdi.

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“Ben bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent’i de çok eskiden tanıdığım için bana pek güven vermiyordu. Ben de Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden birisi olduğum için devletim nereye yönlendirdiyse oraya bağışımı yaptım.” 

Seda Sayan: Haluk Levent bana güven vermedi

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’le alışverişte görüntülendi.

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#Seda Sayan#Haluk Levent#AHBAP Derneği

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