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Seda Sayan: Evde sesim çıkmıyor!

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#Seda Sayan#Serhat Tekin#Çağlar Ökten
Seda Sayan: Evde sesim çıkmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:49

Seda Sayan, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin’in konuğu oldu.

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Sayan, “Baskın bir karaktersiniz, kontrol hep elinizde. Evdeki Seda Sayan nasıldır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir tek benim evde sesim çıkmıyor. Her şeyi eşim Çağlar halleder. Bir bakışımdan aklımdan ne geçtiğini, ne istediğimi çözebilen bir adam. Bizim evde ses çıkmıyor. Bizim oturduğumuz sitenin ismi hayalet site. Kimsenin sesi çıkmıyor.”

Seda Sayan: Evde sesim çıkmıyor

Sanatçı ayrıca “Sanatın yaşı olmaz. Kaç yaşında insanlar hâlâ sahne şovları yapıyor, konserler veriyor. Bizde ise ‘Hadi git! Doymadınız mı?’ diyorlar. Evet, müziğe ve sanata doymadım. Daha yeni yeni geldim ben buralara” açıklamasını yaptı.

 

 

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#Seda Sayan#Serhat Tekin#Çağlar Ökten

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